- Partidul National Liberal (PNL) a obtinut, dupa centralizarea voturilor din cele 361 de sectii de votare organizate la nivelul judetului Vrancea, peste 34% din voturile valabil exprimate la Camera Deputatilor si Senat, urmat la o diferenta foarte mica de PSD, potrivit rezultatelor provizorii publicate…

- UDMR a obtinut peste 37% din voturile din judetul Satu Mare, fiind urmat de PNL, PSD, USR-PLUS si AUR, potrivit rezultatelor partiale publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP) dupa centralizarea datelor pentru 336 din cele 337 sectii de votare (99,70%). Astfel, la Senat, UDMR a obtinut…

- Partidul National Liberal se situeaza pe primul loc in preferintele electorale ale bihorenilor, urmat de UDMR si PSD, a anuntat PNL Bihor, in urma numaratorii paralela in circa 97% din cele 655 de sectii de votare organizate in judet. Rezultatele arata ca, pentru Senatul Romaniei, lista PNL a obtinut…

- PNL a castigat alegerile parlamentare in Salaj, atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor, cu peste 27% din voturi, conform numaratorii paralele a acestui partid, fiind urmat de UDMR, cu 23,5% si PSD, cu aproximativ 21% din sufragii. Potrivit precizarilor facute luni, pentru AGERPRES,…

- PSD se afla pe primul loc in judetul Suceava, in urma numararii a circa 70% din cele 560 de sectii de votare, cu 24,8% la Camera Deputatilor si 25,5% la Senat, conform numaratorii paralele realizate de social-democrati. Pe locul doi se situeaza PNL cu 21,4% la Camera Deputatilor si 21,9%…

- Alianta USR PLUS a castigat alegerile parlamentare in judetul Timis, conform numaratorii paralele a PNL care a centralizat rezultatele din 548 sectii din totalul de 601, fiind urmata de PNL, PSD, AUR si PMP, in timp ce Pro Romania si UDMR nu ating pragul accederii in Parlament. Astfel,…

- Partidul Social Democrat (PSD) a obtinut cele mai multe voturi, duminica, la scrutinul parlamentar, cand pana la ora 21,00 se prezentasera la urne 5.793.135 de alegatori (31,84%). Potrivit exit-poll-ului realizat la iesirea de la urne de CURS – Avangarde, pentru ora 19,00, PSD a obtinut, la Senat, 30,6%…

- PSD a castigat alegerile in municipiul Galati cu 43,51% si a obtinut majoritatea in Consiliul Local Municipal, dupa introducerea rezultatelor din 167 sectii de votare din cele 176, conform numaratorii paralele a social-democratilor. Potrivit sursei citate, PSD a obtinut 32.668 voturi,…