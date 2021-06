Peste 70 de gospodarii au fost inundate, duminica, la Biliesti si circa 550 de hectare de culturi au fost distruse in totalitate de apele revarsate ale raului Putna, potrivit primarului comunei, Vasile Chirila.



"Nu ne asteptam sa mai patim, dupa 16 ani, inca o data asa ceva. Avem in jur de 70 de gospodarii in care a intrat apa, din care in 35 a intrat si in case. Avem si 550 de hectare de teren agricol afectate total. S-au autoevacuat in jur de 40 de persoane, 17 le-am evacuat impreuna cu cei de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. Am mai evacuat si noi dimineata…