- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a urcat la 4.052, dintre care 475 de cetateni sunt din Transnistria. In total, au fost vindecate 1.382 de persoane, 260 de pacienti se afla in stare grava, dintre care 27 se afla la respiratie artificiala.

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 3.897. Pana la ora actuala, au fost inregistrate 119 de decese cauzate de COVID-19, dintre care cinci decese in randurile lucratorilor medicali, iar in douazeci cazuri este vorba despre locuitori ai Transnistriei.

- Din cele 3.110 de persoane infectate cu COVID-19 in R. Moldova, opt pacienti sunt in stare extrem de grava, iar alte 555 de persoane se afla in stare de sanatate de gravitate medie. 14 pacienti au fost conectati la respiratie artificiala.

- Pe parcursul zilei de vineri, 10 aprilie, au fost externati alti 19 pacienti contaminati cu COVID-19. In total, in Republica Moldova au fost vindecate de noul coronavirus 75 de persoane. Insa numarul celor infectati cu COVID-19 continua sa creasca alarmant, urcand la 1.438.

- La tradiționalele declarații dupa ședința Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19, Premierul Chicu alaturi de ministra Sanatații au anunțat ca in R. Moldova au fost depistate 32 de cazuri noi de infectare, fara a menționa in ce stare se afla pacinții deja infectați.