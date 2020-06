Peste 100 de cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19 au fost inregistrate in Vrancea in ultimele sapte zile, ajungandu-se astfel la un total 952 de cazuri in judet, de la inceputul pandemiei pana in prezent, in timp ce numarul persoanelor decedate din cauza virusului SARS-CoV-2 a ajuns la 61, potrivit raportarilor Prefecturii Vrancea. In spitalele de la Focsani si Adjud care trateaza bolnavii de COVID-19 se afla internati 189 de pacienti, dintre care cinci in stare grava, la sectia ATI, doi la Spitalul Judetean de Urgenta ‘Sf. Pantelimon’ Focsani si trei la Spitalul Municipal Adjud. Potrivit Prefecturii…