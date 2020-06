Stiri pe aceeasi tema

- Patru dintre cei cinci barbati retinuti, marti, intr-un dosar de santaj si camatarie, in urma unor perchezitii care au avut loc in municipiul Focsani, au fost arestati preventiv, miercuri seara. Al cincilea a fost pus sub control judiciar, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea,…

- Cinci persoane au fost aduse la audieri si retinute, marti, in urma unor perchezitii care au avut loc la Focsani, intr-un dosar penal privind persoane specializate in comiterea infractiunilor de santaj si camatarie, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. In urma perchezitiilor au…

- Trei femei de nationalitate srilankeza, angajate ale unei firme de confectii din municipiul Focsani, care locuiau intr-un complex modular de pe raza comunei Garoafa, au reclamat, marti, ca au fost violate de mai multi conationali, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. …

- Cele sapte persoane retinute de politisti in urma scandalului de vineri dintr-un cartier al municipiului Blaj vor fi cercetate sub control judiciar, a informat, sambata seara, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. Sase barbati si o femeie au fost prezentati sambata Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Un barbat din Odobesti, care nu a respectat masura autoizolarii, a fost sanctionat cu amenda contraventionala in valoare de 2.000 de lei si plasat in carantina la domiciliu, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Masura carantinarii la domiciliu a fost luata ca urmare a numarului…

- Doi barbati au fost retinuti de politistii din judetul Caras-Severin in urma a opt perchezitii ce au fost efectuate la mai multe persoane banuite ca ar fi implicate in incendierea unor utilaje din orasul Otelu Rosu, prejudiciul creat fiind estimat la circa 1,5 milioane lei.Actiunile au fost…