Vrancea: Patru adolescenţi reţinuţi pentru furt 'Sambata, la ora 15,10, politistii din cadrul Politiei Orasului Odobesti au fost sesizati de catre o femeie din Odobesti cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-au sustras autoturismul din curtea unei locuinte. Principalii suspecti ai furtului au fost identificati, fiind vorba de patru minori cu varste cuprinse intre 16 si 17 ani', a precizat IPJ Vrancea. Potrivit Politiei, autovehiculul furat a fost gasit in cursul zilei de duminica, abandonat si cu avarii, pe albia raului Milcov. Cei patru adolescenti au fost retinuti pentru 24 de ore, urmand ca in cursul zilei de luni sa fie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

