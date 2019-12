Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Rata șomajului la nivelul județului Alba, in cursul lunii octombrie: Cate persoane fara loc de munca sunt inregistrate la AJOFM Rata șomajului la nivelul județului Alba, in cursul lunii octombrie: Cate persoane fara loc de munca sunt inregistrate la AJOFM La sfarsitul lunii octombrie 2019,…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a informat miercuri, pentru AGERPRES, ca, pana marti, au fost inregistrate 22.939 de liberari ca urmare a Legii privind recursul compensatoriu. "De la data de 19.10.2017 pana la data de 03.12.2019, din unitatile subordonate Administratiei…

- Dupa cinci ani de la trimiterea dosarului in judecata, procesul in care Mihai Chezan, omul de afaceri acuzat de una dintre cele mai mari inșelaciuni imobiliare din Cluj Napoca, se apropie de final. Judecatorul Marius Lupea a declarat la finalul ședinței ca, in pofida faptului ca a stabilit termenul…

- Tehnicianul portughez Jose Mourinho va incasa un salariu anual de 15 milioane lire sterline, conform contractului pe trei ani si jumatate semnat cu Tottenham Hotspur, relateaza ziarul englez Daily Mail. Mourinho, demis anul trecut de Manchester United, il inlocuieste la Spurs pe argentinianul Mauricio…

- Un numar de 498 de apicultori, dintre cei 793 inregistrati in judet, au depus la Directia pentru Agricultura a Judetului (DAJ) Vaslui solicitari privind acordarea unor ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate din perioada martie – mai 2019,…

- Societatea comerciala Cristilory Prod SRL va executa lucrarile de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene și poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecari de teren, inundații, cutremure etc.). Este vorba de lucrari ce vor fi executate la șase drumuri…

- Transportul rutier de marfuri a inregistrat in primul semestru din 2019 o crestere cu 2,8% in ceea ce priveste volumul marfurilor transportate, comparativ cu perioada similara a anului trecut, din totalul de 113,9 milioane tone 75,3% fiind inregistrate in transport national, in crestere cu 4,2%,…

- Cu cateva zeci de ore inainte de a se discuta in Parlament moțiunea de cenzura, Guvernul Dancila și-a amintit brusc de Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI). Prin Legislativ, acolo unde se hotara daca Executivul PSD va ramane sau nu in continuare in funcție, a aparut subit așa-numita ”Lista proiectelor…