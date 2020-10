Vrancea: Oprişan, pe primul loc al listei PSD pentru Senat Marian Oprisan deschide lista PSD Vrancea pentru Senatul României la alegerile parlamentare din 6 decembrie, potrivit unui comunicat de presa transmis de organizatia judeteana a social-democratilor.



Organizatia PSD Vrancea si-a desemnat, marti, candidatii la alegerile din 6 decembrie pentru Senat si Camera Deputatilor, în urma unei sedinte convocate de aproximativ 90 de membri ai Consiliului Politic Judetean, care a fost condusa de vicepresedintele organizatiei, Nicusor Halici.



"Aproximativ 90 de membri din cadrul Consiliului Politic Judetean al PSD Vrancea au solicitat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Oprisan deschide lista PSD Vrancea pentru Senatul Romaniei la alegerile parlamentare din 6 decembrie, potrivit unui comunicat de presa transmis de organizatia judeteana a social-democratilor. Organizatia PSD Vrancea si-a desemnat, marti, candidatii la alegerile din 6 decembrie pentru Senat si…

- Marian Oprisan deschide lista PSD Vrancea pentru Senatul Romaniei la alegerile parlamentare din 6 decembrie, potrivit unui comunicat de presa transmis de organizatia judeteana a social-democratilor.Organizatia PSD Vrancea si-a desemnat, marti, candidatii la alegerile din 6 decembrie pentru…

- Este scandal in PSD, dupa ce „baronul" de Vrancea cazut in dizgratie, Marian Oprisan, a pus la cale, marti, un adevarat puci. El nu a tinut cont de deciziile sefului sau de partid si, desi nu mai este liderul organizatiei locale, a convocat o sedinta si s-a pus in fruntea listei candidatilor pentru…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ocupa prima pozitie pe lista candidatilor PNL Vaslui la Camera Deputatilor, iar la Senat lista este deschisa de Iulian Bâca, reprezentant al organizatiei PNL Bârlad si consilier personal al primarului Dumitru Boros.Lista candidatilor PNL Vaslui pentru…

- Consiliul reprezentanților unionali din județul Cluj a decis candidații Uniunii Democrate Maghiare din România pentru alegerile parlamentare. Astfel, Laszlo Attila a obținut susținerea partidului pentru un nou mandat în Senatul…

- Social-democrații se reunesc, luni, în ședinta Consiliului Național pentru a analiza rezultatul alegerilor locale. Se aștepta caderi de capete la nivelul conducerii organizațiilor care au obținut rezultate slabe la alegerile locale. De altfel este ocazia pe care Marcel Ciolacu o aștepta pentru…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a participat, duminica, la slujba de sfințire a Catedralei „Cuvioasa Parascheva“ din Panciu. Alaturi de Marian Oprișan s-a aflat Viorel Costin, candidatul social democrat la Primaria Panciu, Ciprian Nica, președintele PSD Panciu, și consilierul…

- Senatorul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu, președintele Comisiei de Politica Externa din Senatul Romaniei, a condus, joi, 10 septembrie, ședința solemna care a marcat implinirea a trei decenii de la reintroducerea bicameralismului in sistemul parlamentar romanesc, prin reinființarea Senatului, dupa…