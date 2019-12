Stiri pe aceeasi tema

- Managerii Institutului de Psihiatrie Socola și al Spitalului Spiridon au reacționat dupa ce deputatul Emanuel Ungureanu a depus plangeri penale impotriva lor, spunand ca acuzațiile nu sunt fondate: „Ori a fost prost informat, ori nu a citit in intregime raportul Corpului de Control", anunța MEDIAFAX.Managerul…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu (foto) a declarat, marti, ca a depus o plangere penala la DNA Craiova impotriva managerilor care au condus Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu in ultimii cinci ani, informeaza Agerpres.Citește și: Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, despre distribuirea pensiilor:…

- Grupul civic Reset din Iasi a anuntat, vineri, ca a depus o plangere penala la Parchetul General impotriva sefilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), pe care ii acuza ca au tainuit probe video importante cu primele minute ale interventiei pompierilor la incendiul din Clubul Colectiv.…

- Jurnalista Sorina Matei, de la B1 TV, anunta ca a depus o plangere penala la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) impotriva procurorului-sef interimar al DNA, Nistor Calin, si a purtatoarei de cuvant a DNA, Livia Saplacan. Sorina Matei ii acuza pe cei doi ca au scurs in mod…

- "Referitor la incidentul si provocarile create de persoane interesate in ziua de 20 octombrie, pe esplanada Oancea, Primaria Municipiului Iasi face urmatoarele precizari: 1. Orice cetatean are dreptul la libera exprimare, in conditiile legii, indiferent de cauza sustinuta. 2. Politia Locala a intervenit…

- Plangeri penale pe numele profesoarei de tehnologie acuzate ca vine cu arma la cursuri. Directorul uneia dintre scolile in care preda, dar si parintii elevilor au sesizat politia. In plus, va incepe si cercetarea disciplinara, care ar putea duce la demiterea profesoarei. Inspectorul scolar general a…

- Viorel Catarama a anunțat va face mai multe plangeri penale, printre care unele la adresa președintelui AEP, Constantin Buica și a purtatorului de cuvant al BEC, Marian Muhuleț, pentru infracțiuni de abuz in serviciu, deoarece cnadidura sa a fost pusa intr-o „lumina denigratoare”.„Avand in…

- Ministerul Transporturilor va face plangeri penale impotriva celor vinovați de starea lotului 3 al autostrazii Lugoj - Deva, unde contractul cu constructorul a fost reziliat și au aparut probleme de construcție, a anunțat ministrul Transporturilor Razvan Cuc, anunța MEDIAFAX.Decizia vine dupa…