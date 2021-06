UPDATE, ora 16:15 – A fost adusa in siguranța și a 8-a persoana. Alți 4 oameni așteapta intervenția salvatorilor. Potrivit autoritaților, intervenția ar trebui sa se finalizeze pana in ora 17:00. O ampla operațiune de evacuare a celor 12 muncitori izolati de viitura in localitatea Nereju din județul Vrancea are loc la aceasta ora. Pana in prezent, 7 persoane au fost salvate de catre echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgența Vrancea și Salvamont Covasna printr-un sistem provizoriu tip tiroliana. Premierul Florin Citu i-a convocat pe prefectii in videoconferinta astazi, dupa ce vremea…