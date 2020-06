Stiri pe aceeasi tema

- La data de 8 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au fost sesizați de catre o asistenta din cadrul unei unitați spitalicești despre faptul ca in jurul orei 13:50, o femeie care se afla internata cu diagnosticul de infecție confirmata Covid 19, ar fi plecat din spital fara…

- O femeie in varsta de 45 de ani internata la Spitalul Județean din Timișoara a sarit, vineri dimineața, de la etajul 6 și a murit. Surse neoficiale spun ca femeia a fost diagnosticata cu o boala grava.Surse locale au declarat pentru MEDIAFAX ca femeia de 45 de ani, din Lovrin, s-a aruncat…

- O ancheta epidemiologica este in curs la Spitalul Orasenesc Panciu dupa ce o femeie, internata in unitatea medicala de mai multe zile si ulterior transferata la Spitalul Municipal Adjud, a fost testata cu COVID-19, a informat, marti, Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. Ancheta epidemiologica…

- O femeie din Galati a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din localitate, dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni si pe culoarea verde a semaforului de un sofer, care a parasit locul faptei, arata intr-o informare transmisa, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean(IPJ) Galati, potrivit…

- Femeia de 34 de ani, care a fugit in dimineața de vineri de la spitalul „Sf. Arhanghel Mihail” din Chișinau, unde era internata cu Covid-19, a fost gasita de polițiști și plasata la spitalul raional Edineț, de unde a fugit din nou. Acum este supravegheata de angajații Ministerului de Interne.

- Doi minori, de 16 si 17 ani, din municipiul Adjud, au fost retinuti de politisti dupa ce au talharit o femeie de 50 din localitate, in propria casa, sub amenintarea cutitului, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "La data de 20.03.2020, ora 19,28, politistii…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca alti cinci romani au pierdut lupta cu noul coronavirus. Ultimele cinci cazuri de decese din aceasta cauza s-au inregistrat in Vrancea, Bistrita Nasaud, Hunedoara si Timis Deces 388 Femeie, 66 ani din județul Vrancea. Internata in 11.04.2020 in Spitalul…

- O femeie in varsta de 60 de ani a decedat, iar alte doua victime au fost transportate la spital, dupa ce conducatorul unei auto-vidanje, din cauza neatentiei, a lovit o autoutilitara oprita pe banda de langa acostament si a proiectat-o pe sensul opus de circulatie, a informat Inspectoratul de Politie…