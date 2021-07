Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta in cazul elevei din Galati care a primit nota 3 la Matematica, la Evaluarea Nationala, iar dupa contestatie a obtinut 8,25. Mama fetei spune ca a suferit un soc si cere ca autoritatile sa ia masuri impotriva profesorilor evaluatori care au corectat gresit. Maria Alexia este absolventa a…

- Eroare-record la corectarea unei lucrari la proba de Matematica de la Evaluarea Naționala. O eleva din Galați a primit 5 puncte in plus fața de nota inițiala, dupa ce a depus contestație. Astfel, lucrarea notata inițial cu 3 a ajuns in final la nota 8,25.

- Absolvenții clasei a VIII-a au trecut astazi prin prima proba de foc a Evaluarii Naționale, sesiunea 22 iunie – 4iulie 2021: proba scrisa la Limba și Literatura Romana. La primul subiect, viitorii boboci de liceu au avut de citit doua texte la prima vedere și cate șapte cerințe de rezolvat pentru fiecare…

- Meteorologii au emis, marți, o avertizare Cod portocaliu de ploi și vant, valabila in 12 județe din partea de est a țarii. Buzaul se numara printre județele vizate de avertizare. Potrivit ANM, sunt sub avertizare Cod portocaliu de marți, de la ora 12.00, pana miercuri, la ora 23.00, județele Neamț,…

- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta ca, marti, ca un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs in judetul Buzau. ”In ziua de 26.05.2021, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5,…

- Localitați din județele Bacau, Galați, Neamț, Vrancea și Vaslui se afla sub atenționare cod galben de vant puternic, azi, 24 mai, de la ora 12:00 și pana la ora 17:00, a anunțat Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit ANM, se vor semnala intensificari locale ale vantului, cu viteze de…

- Repartizarea computerizata a elevilor de clasa a VIII-a va avea loc la finalul lunii iulie, dupa o sesiune suplimentara a Evaluarii Nationale, destinata copiilor care nu se pot prezenta la cea normala din motive medicale, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Este vorba de o sesiune suplimentara…

- La raportarea de astazi, cel mai mare numar de cazuri noi s-a inregistrat, in continuare, in Capitala, care a inregistrat 363 de astfel de cazuri in 24 de ore. Bucureștiul este, totodata, și singurul care a raportat peste 100 de cazuri de ieri și pana astazi. In urma testelor efectuate la nivel național,…