- Peste 450 de voluntari din Romania, Statele Unite ale Americii, Canada, Turcia sau Noua Zeelenda au muncit zi de zi, timp de o saptamana, pentru a ajuta 10 familii sinistrate din Valcea. Cel mai mare proiect de voluntariat si construire accelerata din Europa s-a derulat in saptamana 7 – 11 octombrie,…

- Premierul Viorica Dancila a avut, marti, o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in contextul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, cu acest prilej fiind semnat Memorandumul de intelegere intre Guvernele Romaniei si Statelor Unite privind cooperarea in domeniul nuclear…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in contextul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii. Cu acest prilej, a fost semnat Memorandumul de ințelegere intre Guvernele Romaniei și Statelor Unite privind cooperarea in domeniul…

- "Stiti foarte bine, tin foarte mult la relatia transatlantica, tin foarte mult la relatia noastra cu Uniunea Europeana. Consider ca relatia noastra cu Statele Unite trebuie sa fie o relatie pe care trebuie sa o avem foarte mult in vedere. Este partenerul strategic care asigura securitatea Romaniei…

- Liviu Dragnea și cei doi copii ai sai, Valentin Ștefan și Maria Alexandra, au primit interdicția de a intra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii din cauza actelor de corupție ale fostului președinte al PSD. Potrivit comunicatului de presa al Departamentului de Stat, prin aceasta acțiune SUA continua…

- Sursa foto: Facebook U.S. Embassy Bucharest Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de Consiliile Americane pentru Educație Internaționala și de Ministerul Educației Naționale și Cercetarii Științifice invita liceenii cu cetațenie romana sa participe la programul FLEX 2020-2021. Programul de schimb…

- Marți, la Antena 3, in cadrul unei ediții speciale, analistul politic Bogdan Chirieac a fost intrebat cine a convocat intalnirea in SUA dintre Klaus Iohannis și Donald Trump, dar și daca este benefica sau nu pentru Romania. „La fel ca dumneavoastra, știu ca un rol important l-a avut Ambasadorul Romaniei…

- Raspunde unei invitații aproape personale a lui Trump Președintele Klaus Iohannis va face, in perioada 19-20 august, o vizita la Washington, la invitația omologului american, Donald Trump. Premierul Dancila a menționat faptul ca președintele nu a solicitat mandatul necesar din partea Parlamentului.…