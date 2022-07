Vrancea: Fermierii vrânceni i-au cerut prefectului să facă demersuri pentru declararea judeţului „calamitat” Mai multi fermieri vranceni i-au cerut prefectului Nicusor Halici, in cadrul unei intalniri la Focsani, sa faca demersurile necesare pentru ca judetul Vrancea sa fie declarat judet calamitat, dar si pentru urgentarea lucrarilor la canalul Siret – Baragan. „Sunt administratorul unei exploatatii de 46 de hectare teren. Am in exploatatie si pomicultura, sunt un beneficiar al sistemului antigrindina. (…) Sunt nemultumit, nu pentru ca sistemul este ineficient, ci pentru ca s-a exagerat cu tragerile. (…) Am parcurs, in ultimele zece zile, 1.800 de kilometri prin Romania. Am strabatut-o de la est la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

