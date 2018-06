Un exercitiu tactic avand ca tema "Restabilirea ordinii publice in caz de tulburare majora" a avut loc joi, la Penitenciarul Focsani, in cooperare cu fortele Ministerului Afacerilor Interner.



Potrivit unui comunicat remis AGERPRES de catre Penitenciarul Focsani, exercitiul a constat in simularea unui protest din partea unui grup de detinuti care refuzau sa fie transferati intr-o alta unitate penitenciara, urmat de incendierea spatiului de detinere si tulburarea ordinii si linistii publice de catre membrii familiilor detinutilor implicati in protest, in semn de sustinere a actiunilor…