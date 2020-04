Vrancea:Confirmat cu COVID-19 si internat, cercetat pentru zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce a fugit, sarind pe geamul spitalului

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din municipiul resedinta, internat la Spitalul Judetean de Urgenta ‘Sfantul Pantelimon’ si confirmat cu COVID-19, este cercetat de procurori intr-un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce a sarit geamul si a parasit unitatea medicala, a informat, joi, Parchetul de pe langa…

- Managerul Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) "Sf. Pantelimon" Focsani, Constantin Mandrila, este cercetat de procurori intr-un dosar care are ca obiect infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, a informat, marti, Parchetul de le langa Tribunalul Vrancea. "La data de 14.04.2020 s-a preluat…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Jiu a deschis o ancheta pentru ucidere din culpa și zadarnicirea combaterii bolilor, in cazul gorjeanului de 66 de ani, din Tismana, victima a coronavirusului. Procurorii au inceput cercetarile in urma plangerii care a fost depusa de fiica batranului. In plangere…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Nasaud a deschis un dosar penal in rem pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce o femeie din comuna Salva a fost diagnosticata cu COVID-19, potrivit unui comunicat de presa remis, luni, AGERPRES. Dosarul penal a fost deschis pe 21 martie. Potrivit comunicatului…

- Medicul ginecolog de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, diagnosticat cu COVID-19, este urmarit penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, informeaza Parchetul de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe. Potrivit unui comunicat de presa remis, luni, AGERPRES, dosarul penal a fost inregistrat…