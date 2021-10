Vrancea: Cinci tone de șpan metalic au ars într-un incendiu la Focșani Cinci tone de span metalic, amestecat cu reziduuri de materiale reciclabile, au ars, duminica dimineata, in urma unui incendiu la o societatea de colectare a materialelor reciclabile din Focsani, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. “Duminica dimineata, cinci echipaje cu patru autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani au intervenit pentru stingerea unui incendiu in municipiul Focsani, la o societate comerciala ce desfasoara activitati de colectare a materialelor reciclabile. In urma incendiului au ars… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci tone de span metalic, amestecat cu reziduuri de materiale reciclabile, au ars, duminica dimineata, in urma unui incendiu la o societatea de colectare a materialelor reciclabile din Focsani, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "Duminica dimineata, cinci…

- In aceasta dimineața, 5 echipaje cu 4 autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, au intervenit pentru stingerea unui incendiu, in municipiul Focșani, la o societate comerciala ce desfașoara activitați de colectare a materialelor reciclabile.…

- Pompierii tulceni cauta in Dunare, incepand de duminica dupa-amiaza, un barbat care ar fi intrat in apa sa se scalde si nu a mai iesit, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Barbatul in varsta de 54 de ani este cautat in dreptul satului Baltenii de Sus de catre cinci subofiteri…

- Un adapost de animale din satul Balta Ratei, comuna Vanatori, a fost mistuit de flacari in urma unui incendiu cauzat de radiatiile solare, respectiv de efectul de lupa produs de un ciob de sticla, a informat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. "Doua…

- Un adapost de animale din satul Balta Ratei, comuna Vanatori, a fost mistuit de flacari in urma unui incendiu cauzat de radiatiile solare, respectiv de efectul de lupa produs de un ciob de sticla, a informat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Doua echipaje cu doua autospeciale…

- O locuinta din Popesti a fost distrusa de flacari, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui incendiu izbucnit de la o lumanare lasata aprinsa, a informat, luni, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii vranceni au fost solicitati seara trecuta, in jurul orei 22,00, sa…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa."Echipajele medicale ajunse la fata locului au constatat ca persoana in cauza prezinta arsuri, aceasta fiind preluata si transportata la spital. In urma primelor verificari efectuate…