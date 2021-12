Stiri pe aceeasi tema

- O singura localitate din Vrancea inregistreaza peste 1,5 cazuri la mia de locuitori, in timp ce la nivelul judetului rata de infectare a scazut la 0,31 de cazuri la mie, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. ‘Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 0,31 cazuri la mia de locuitori,…

- O mama internata cu fetița sa in weekend la Secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani ne-a scris in legatura cu o situație cu care s-a confruntat in unitatea sanitara. Potrivit acesteia, fiica sa, in varsta de puțin peste un an, nu a primit lapte praf preparat decat…

- Rata de vaccinare anti-COVID in judetul Vrancea a trecut de 42% la jumatatea lunii noiembrie, fiind cu aproape patru procente mai mare fata de acum doua saptamani, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, conform agerpres. "La 15 noiembrie, rata de vaccinare anti-COVID…

- DSP Alba: Aproape 90% dintre pacienții COVID internați in secțiile din județ sunt nevaccinați. Situația din spitale Aproape 90% dintre pacienții internați in secțiile COVID din județul Alba sunt nevaccinați, potrivit datelor Direcției de Sanatate Publica. Procentul este de 100% pe secția ATI de la Spitalul…

- O adolescenta de 17 ani, din Gugesti, județul Vrancea, care a nascut luna trecuta, a fost trimisa in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iasi in urma unor complicatii dupa ce aceasta a fost depistata pozitiva la infectia cu virusul SARS-CoV-2. „Tanara a nascut luna trecuta, prin cezariana,…

