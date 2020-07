Vrancea: Bătrânii din Odobeşti, sprijiniţi de primărie şi comunitate în cadrul proiectului "Adoptă un bunic" Primaria orasului Odobesti impreuna cu un grup de voluntari din localitate si-au propus sa sprijine batranii vulnerabili din comunitate, in cadrul unui proiect numit "Adopta un bunic", continuand astfel seria de activitati pentru sprijinirea unor categorii de persoane defavorizate pe care au inceput-o inca de la debutul pandemiei de COVID-19.



"In perioada starii ce urgenta, pentru ca batranii nu puteau sa iasa din locuinta sa-si faca cumparaturile si pentru ca sunt o grupa de varsta vulnerabila la infectarea cu COVID-19, am inceput sa formam un grup de voluntari care sa ii sprijine,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

