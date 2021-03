Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a murit ieri la Marașești, lovit de roata desprinsa in mers de la un camion, este Marcel Codreanu, fost Bulibașa și lider respectat al comunitații romilor din Vrancea. Conform IPJ Vrancea, din cauza unor defecțiuni tehnice, roata din spate a camionului s-ar fi desprins in mers și l-ar…

- Barbatul care a fost omorat de roata desprinsa din camion , joi, 4 martie, pe E85, in Marașești, este Marcel Codreanu, 62 de ani, lider respectat in comunitatea romilor din județul Vrancea, informeaza portalul local Vrancea24. Marcel Codreanu se afla pe terasa unui motel din orasul Marasesti cand a…

