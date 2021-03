Vrancea: Aproape 80 de pompieri asigură zilnic intervenţia în situaţiile de urgenţă din judeţ Aproape 90 de pompieri asigura zilnic monitorizarea si gestionarea situatiilor de urgenta la nivelul judetului Vrancea, 24 de ore din 24, numarul acestora putand fi suplimentat la nevoie, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "Pentru a asigura monitorizarea si gestionarea situatiilor de urgenta 24/24 ore, personalul operativ din cadrul ISU Vrancea lucreaza in ture de serviciu. Astfel, zilnic, aproximativ 77 de pompieri asigura interventia in situatii de urgenta si acordarea primului ajutor calificat la nivelul judetului Vrancea. Totodata, in functie de amploarea, intensitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

