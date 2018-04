Stiri pe aceeasi tema

- In urma activarii unei alunecari de teren in satul Luncile, comuna Chiojdeni, cursul de apa al raului Ramnicu-Sarat s-a fost obturat parțial, formandu-se o acumulare de apa in amonte. Astfel, s-au inundat terenuri agricole iar locuințele din apropiere pot fi puse in pericol daca fenomenul…

- Ora: 14:05 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Vrancea, pe DN2 Bucuresti-Focsani, traficul se desfasoara ingreunat, la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat, la kilometrul 160, din cauza unui accident rutier. Evenimentul in…

- Pompierii de la Detașamentul Focșani intervin in aceasta dupa amiaza pentru evacuarea apei din satul Valea Cotești, comuna Cotești și din satul Gugești, comuna Gugești. Pompierii intervin cu autospeciale și motopompe. Pana pe 30 martie, ora 16.00, este Cod Galben de inundații in Vrancea pe raul…