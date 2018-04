Stiri pe aceeasi tema

- In urma activarii unei alunecari de teren in satul Luncile, comuna Chiojdeni, cursul de apa al raului Ramnicu-Sarat s-a fost obturat parțial, formandu-se o acumulare de apa in amonte. Astfel, s-au inundat terenuri agricole iar locuințele din apropiere pot fi puse in pericol daca fenomenul…

- In baza unui raport operativ transmis in data de 29 martie 2018 de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Murgesti, o comisie numita prin ordin al prefectului s-a deplasat in localitatea amintita, unde a fost semnalata producerea unor alunecari de teren care au afectat Drumul Comunal 174 si Drumul…

- O alunecare de teren in zona Malul cu Sare a intrerupt circulația rutiera pe DC 159 intre localitațile Luncile și Terca. Ca urmare a evenimentului, circulația auto intre satele Luncile și Terca a fost restricționata, traficul in zona desfașurandu-se exclusiv pietonal. UPDATE O comisie mixta formata…

- Traficul auto catre satele Lunca și Terca din comuna Lopatari este blocat, dupa ce o alunecare de teren a afectat suprafața de rulare pe DC 159, in punctul Malul cu Sare. Ca urmare a evenimentului, circulația auto intre satele Luncile și Terca a fost restricționata, traficul in zona desfașurandu-se…

- O alunecare de teren in zona Malul cu Sare a intrerupt circulația rutiera pe DC 159 intre localitațile Luncile și Terca. Ca urmare a evenimentului, circulația auto intre satele Luncile și Terca a fost restricționata, traficul in zona desfașurandu-se exclusiv pietonal. O comisie constituita prin ordin…

- Trei familii din localitatea Valeni Dambovita au fost evacuate dupa ce o alunecare de teren din comuna le-a pus in pericol casele, sambata,fiind activat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta. Potrivit unui comunicat de presa remis, sambata seara, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Un numar de 60 de gospodarii din satul Acris, comuna Vama Buzaului, au fost inundate marti seara, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja. ''Se pare ca apa a patruns si in alte 10 subsoluri. Pentru evacuarea apei din subsoluri intervin…

- "Urmare a precipitatiilor abundente din ultima perioada, raul Calnistea s-a revarsat si a inundat 27 de curti/gradini, 9 anexe gospodaresti, baza sportiva a Scolii Gimnaziale Draganesti Vlasca, aproximativ 400 m de strazi comunale si cca. 6 ha de terenuri arabile. Pentru gestionarea acestei situatii…