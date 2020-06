Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 11 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.182 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.283 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.369 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

- Ziarul Unirea A 3 a zi de CREȘTERE a numarului cazurilor de COVID-19 in Alba: 12 NOI cazuri in ultimele 24 de ore. Bilanțul total urca la 357 de infectari Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, marți, 26 mai 2020, in județul Alba s-au inregistrat 12 noi cazuri de…

- 29 din cele 30 de cazuri noi anunțate, duminica in județul Alba, de infectare cu COVID-19 au fost depistate in cadrul anchetelor epidemiologice derulate de catre specialiștii DSP Alba, fiind contacti ai cazurilor confirmate zilele trecute și 1 persoana depistata pozitiv fara legatura epidemiologica…

- Daca imbolnavirile cu gripa sezoniera, care a debutat in noiembrie 2019, au o creștere lenta și se indreapta spre o panta descendenta, cele cu coronavirus – care au inceput in urma cu o luna și jumatate – au o creștere accelerata. Toate infectarile cu coronavirus sunt depistate prin teste de laborator,…

- Franta a depasit pragul de 100.000 de cazuri de contaminare cu noul tip de coronavirus, mai exact 103.573, cu 5.497 in plus. Inca sunt internate 32.292 de persoane din cauza infectiei cu Covid-19 (1.965 de noi internari). De altfel, au fost raportati alti 6.730 de pacienti la Terapie Intensiva (275…

- Ziarul Unirea RECORD NEGRU pentru Spania: 950 de morți in 24 de ore, cel mai mare numar de decese, intr-o zi la nivel mondial In Spania s-a raportat ca 950 de persoane au murit, din cauza infecției cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. Depașește astfel 10.000 de decese (10.003 decese) din cauza COVID-19.…

- Activitatile de extindere a plajelor de pe litoral ar putea fi amanate din cauza epidemiei generate de noul Coronavirus.ldquo;Nici ABADL si nici antreprenorii cu care lucram nu ne dorim ca activitatile de extindere a plajelor, in valoare de aproape un miliard de euro, sa fie afectate sau decalate mai…

- Italia a raportat vineri o crestere record de aproape 1.000 de morti din cauza coronavirusului in 24 de ore, un bilant pe care nicio tara din lume nu l-a atins pana acum, conform datelor oficiale ale Protectiei Civile, relateaza AFP si DPA. Numarul total al deselor se ridica acum la 9.134, in crestere…