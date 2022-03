Absolventii de gimnaziu vor avea la dispozitie in anul scolar 2022-2023, 20 de clase la invatamantul profesional, intre care doua pentru invatamant dual si 45 de clase de liceu, a informat, vineri, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vrancea. ‘Pentru invatamantul profesional, cel care asigura accesul rapid catre o meserie, anul 2022-2023 aduce in atentia absolventilor de clasa a VIII-a un numar de 20 de clase, din diferite domenii si calificari, in concordanta cu solicitarile operatorilor economici din judet. Un element de noutate il constituie solicitarea pentru invatamant dual, calificarea Operator…