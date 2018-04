115.000 de stejari au fost plantati sambata in Parcul Memoriei Nationale "Stejarii Romaniei" din localitatea Marasesti, in memoria eroilor cazuti in Primul Razboi Mondial, in cadrul unui proiect coordonat de Consiliul Judetean Vrancea, la care au participat peste 11.000 de voluntari. "In aproximativ patru ore au fost plantati toti cei 115.000 de puieti de stejar pe o suprafata de 25 de hectare, fiecare stejar urmand sa poarte numele unui erou care si-a jertfit viata pentru desavarsirea Marii Uniri, pe care o sarbatorim in acest an", arata organizatorii, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES.…