Creatorul francez Thierry Mugler, care a dominat lumea modei in anii 1980, a murit duminica, 23 ianuarie, la varsta de 73 de ani, din „cauze naturale", a anuntat responsabilul sau de presa Jean-Baptiste Rougeot. „Cu imensa tristețe va anunțam decesul domnului Manfred Thierry Mugler, survenit duminica, 23 ianuarie 2022", se mai arata intr-un comunicat de