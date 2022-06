„Vrăjitoare” reținută în Capitală. Ce au găsit polițiștii în casă, la percheziții O femeie intrata in atenția polițiștilor Capitalei a fost reținuta pentru 24 de ore. Totul, dupa ce oamenii legii au facut o percheziție domiciliara, urmata de audierea femeii banuite ca s-ar fi ocupat cu vrajitoria. Detalii despre acest caz, in care se fac cercetari privind savarșirea infracțiunii de inșelaciune, prin vrajitorie, au fost aflate joi, […] The post „Vrajitoare” reținuta in Capitala. Ce au gasit polițiștii in casa, la percheziții first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

