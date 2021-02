Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarii de ajutor social care sunt apți de munca și nu lucreaza vor fi verificați la sange daca au dreptul la suma pe care o primesc. Inca de saptamana trecuta, in județul Bacau a fost demarata o campanie de control al dosarelor de acordare a acestei prestații sociale in mai multe localitați. Practic,…

- La data de 01.01.2021, in jurul orei 00.45, polițiștii bacauani au fost sesizați prin Telverde de catre o persoana anonima, despre faptul ca, in incinta unui bar din comuna Negri este in desfașurare un eveniment privat. Polițiștii s-au deplasat la sediul unitații comerciale unde au constatat ca in interior…

- Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona a incetat din viata miercuri, la varsta de 60 de ani, in urma unui stop cardiac, in locuinta sa, a anuntat agentul si prietenul sau, Matias Morla, potrivit EFE. Articolul A murit Maradona! apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Regimul termic va ramane in aceleasi coordonate ca si pana in prezent, respectiv cu intervale cu temperaturi scazute atat pe timpul diminetilor, cat si pe durata noptilor, iar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va creste in jurul datei de 29 noiembrie, precum si in cursul saptamanii viitoare,…

- Atunci cand ești intr-un cazino, decizia cu privire la jocurile pe care sa le incerci poate fi destul de dificila, mai ales daca nu stapanești cu precizie toate tipurile de variante. Pentru a lua o decizie buna, pentru inceput este nevoie sa știi ca jocurile au cote diferite. Apoi, e util sa ții cont…

- Auroritatea Electorala Permanenta (AEP) susține ca Referendumul propus de primarul Bacaului a fi organizat o data cu alegerile parlamentare ar fi ilegal intrucat legislația nu permite organizarea unei consultari populare locale in același timp cu alegerile naționale și folosind infrastructura pentru…

- Biblioteca Municipala „Radu Rosetti”, remarcabila instituție de cultura din Onești, a organizat, pentru prima data in mediul online, evenimentul Nocturna Bibliotecii, un proiect inițiat de Asociația Naționala a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din Romania (ANBPR). Ajuns la cea de-a X-a ediție,…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Bacau, efectueaza 30 de percheziții, in 6 județe și in București, in cadrul unui dosar penal de inșelaciune cu consecințe deosebit de grave. La data de 11 noiembrie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere…