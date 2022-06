Etapa finala a competitiei Șah in scoala, organizata in Piata Ovidiu din Constanta

Peste 200 de elevi din invatamantul primar si gimnazial vor participa la etapa finala a competitiei "Sah in scoala"Sambata, 11 iunie 2022, in Piata Ovidiu, se va desfasura etapa finala a proiectului "Sah in scoala, proiect promovat de… [citeste mai departe]