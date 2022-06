Stiri pe aceeasi tema

- Poșta Romana a semnat la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) convenția pentru distribuirea voucherelor sociale pe suport electronic pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. Documentul semnat de catre ministrul de resort, Marcel Ioan Boloș și Directorul General al operatorului…

