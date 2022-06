Stiri pe aceeasi tema

- Ce amenzi se dau pentru folosirea incorecta a voucherelor sociale? Ce amenzi se dau pentru folosirea incorecta a voucherelor sociale? Romanii care beneficiaza de vouchere sociale pot primi amenzi usturatoare daca nu respecta regulile de folosire a acestora, transmite Realitatea Plus. Totul dupa ce Guvernul…

- Guvernul cu o mana da si cu alta ia. Dupa ce a anuntat ca de la 1 iunie incepe distributia voucherelor sociale de alimente pentru categoriile vulnerabile, premierul Nicolae Ciuca vorbeste acum despre taxa de solidaritate.

- Cu 2 zile inainte de a incepe distribuirea voucherelor sociale pentru cei peste 2,5 milioane de beneficiari, Guvernul a adoptat luni seara o Ordonanța de Urgența care stabilește noi reguli de verificare a eligibilitații și a veniturilor necesare pentru a primi aceste ajutoare.

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca Guvernul va aproba in ședința de luni ordonanta de urgenta pentru acordarea de vouchere romanilor din categoriile vulnerabile. 3 milioane de persoane vor beneficia de aceste vouchere.

- Tichete sociale 2022: categoriile de persoane care pot primi ajutor de la stat. Care este valoarea voucherelor Guvernul a reglementat acordarea tichetelor sociale, in perioada iunie-decembrie 2022. Potrivit unui proiect de ordonanța de urgența, de acestea vor beneficia persoanele singure, cele fara…

- Toți beneficiarii vor primi pe card, din doua in doua luni, tichete sociale in valoare de 250 de lei. Suma nu poate fi folosita decat in magazinele care au contract cu statul și doar pentru alimente de baza sau mese calde. Astfel, potrivit documentului obținut de Realitatea Plus, ar urma sa primeasca…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, joi, la Timisoara, ca voucherele de 50 de euro care fac parte din pachetul de sprijin anuntat de coalitia de guvernare vor fi acordate de la 1 iunie, iar cu ele se vor putea achizitiona sase produse de baza. Budai a precizat ca primele tichete vor fi finantate…