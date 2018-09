Voucherele de vacanta vor aduce un plus de peste 300.000 de turisti pe litoral in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca statul va acorda si anul viitor vouchere de vacanta va conduce la un plus de turisti pe litoral de peste 300.000 de romani, iar inca pe atat vor vrea sa mearga la mare, dar nu vor mai gasi locuri disponibile nici macar in extrasezon, potrivit estimarilor agentiei de turism Litoralulromesc.ro,…

- Voucherele de vacanta au reprezentat un sprijin absolut esential pentru industria turismului romanesc, gradul de ocupare din aceasta saptamana pe Litoral si in Delta Dunarii fiind unul fara precedent in ultimii zece ani, potrivit presedintelui Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania…

- Conform datelor oficiale, discutam despre cel mai bun rezultat financiar din ultimul deceniu, consemnat pe linie de turism intern, arata Tripa. „Ani de zile s-a tot discutat in mod steril in societatea romaneasca despre masuri posibile care ar putea revigora circuitul turistic romanesc, fara…

- Preturile de cazare pe litoral au scazut cu pana la 30%. Se considera deja ca varful sezonului estival a trecut, chiar daca temperaturile se mentin ridicate, iar hotelurile au toate camerele rezervate. O noua serie de reduceri va avea loc dupa 1 septembrie.

- Protest la Spitalul Universitar din Capitala, unde asistentii medicali au fost pusi sa aleaga intre voucherele de vacanta si sporuri. Ei se plang si de conditiile de lucru si de lipsa banilor pentru investitii aratand ca nu exista dezinfectanti in spital, pe sectie, decat pentru blocul operator. „A…

- "Vreau sa incep cu o veste foarte buna, si anume ca am inregistrat, in primele sase luni ale anului, o crestere de 4,1% a numarului de turisti in Romania. De asemenea, una dintre cele mai importante masuri pe care un Guvern a luat-o de la Revolutie incoace este cea a voucherelor de vacanta. Fiecare…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, spune ca la finalul anului urmeaza sa fie realizata o evaluare a eficientei voucherelor de vacanta, sa se vada la cel nivel au stimulat mediul privat, dupa care se va decide daca acest sistem va continua si anul viitor. Trif spune ca ANAT a solicitat ca acest sprijin…

- Click aici pentru a consulta lista cu hoteluri si pensiuni >> Voucherele vor fi procurate de conducerea unitatilor de invatamant impreuna cu sindicatele si vor fi acordate proportional cu perioada lucrata, respectiv timpul de munca. Valoarea maxima a tichetelor de care beneficiaza un angajat este de…