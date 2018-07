Incepand cu acest an, toți angajații din sectorul bugetar primesc cate un voucher de vacanța pe an, in valoare de 1.450 de lei, acesta putand fi folosit oriunde pe teritoriul Romaniei, in unitați de turism certificate. In cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc miercuri, 18 iulie a.c., in cadrul Camerei de Comerț […] Articolul Voucherele de vacanța – un motiv in pus sa ne vizitam țara apare prima data in Mesagerul de Covasna .