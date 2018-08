Voucherele de vacanta revitalizeaza turismul romanesc. Ce preferinte au bugetarii Introducerea voucherelor de vacanta a revolutionat piata turistica din Romania. Peste 60% dintre cererile inregistrate de site-ul de rezervari turistice HotelGuru.ro fac referire la achitarea calatoriilor cu vouchere de vacanta.



Voucherele de vacanta au fost oferite in aceasta primavara angajatilor in institutiile statului. Valoarea cumulata a voucherelor primite de un angajat este de 1450 lei.



Acestea pot fi folosite pentru a achita cazarea, masa sau transportul pentru o vacanta in Romania. Nu sunt transmisibile si nu pot fi vandute / schimbate.



Portalul de rezervari… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rezidentii din Uniunea Europeana (UE) au cheltuit, in medie, 336 de euro pentru o vacanta in anul 2016, pe ultimele locuri in UE fiind letonii, cu 107,62 euro, si romanii, cu 124,76 euro, arata datele publicate luni de Eurostat. Rezidentii din Luxemburg sunt pe primul loc in UE cand vine vorba…

- Primaria Capitalei a oferit intr-o luna doua milioane de euro pentru peste 3.000 de femei insarcinate din Bucuresti, prin programul Voucher Materna Bucuresti. Cele peste 3.000 de femei au primit cate un voucher in valoare de 2.000 de lei, pentru achitarea medicamentelor si serviciilor medicale,…

- Deficitul balantei comerciale a crescut cu 12,3% in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 5 miliarde euro, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, marti, AGERPRES. "In perioada 1 ianuarie -31 mai…

- Litoralul romanesc s-a izbit in acest an de cea mai mare criza de forta de munca specializata din ultimele 3 decenii. Hotelierii spun ca e mai greu ca oricand sa gasesti personal calificat care sa ocupe posturile in restaurante, terase, fastfood-uri in Romania pe perioada estivala. Patronii…

- Introducerea salariului minim in Germania in 2015 ar putea majora cresterea primei economii europene cu 0,5% timp de zece ani, se arata intr-un studiu publicat marti de Institutului economic german (IMK). Persoanele cu cele mai scazute salarii au beneficiat de pe urma majorarii medii de 18%…

- Ministerul Energiei a emis joi autorizatia de construire pentru consolidarea sistemului de transport intre Onesti (Bacau) si Isaccea (Tulcea) si inversarea fluxului de gaze pe conducta Isaccea-Negru Voda, proiect care va permite exportul de gaze din Romania spre Bulgaria, potrivit unui comunicat al…

- Contribuabilii persoane fizice au datorii catre stat de 14-15 miliarde de lei acumulate in ultimii cinci ani, iar Ministerul Finantelor vrea sa stimuleze achitarea lor anul acesta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la o conferinta de specialitate. "Am vorbit de acest…

- Intr-un an de zile Primaria Capitalei a oferit stimulente in valoare de 180.657.100 de lei (38.838.524 de euro). "Aproape 70.000 de bucuresteni care nu inregistreaza datorii la bugetele locale au beneficiat, in total, de stimulente acordate de Primaria Capitalei pentru familiile nou constituite,…