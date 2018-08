Voucherele de vacanță pun pe steroizi firmele din turismul românesc Turismul romanesc va inregistra in acest an cel mai bun rezultat financiar din ultimul deceniu. Impulsionat de voucherele de vacanța, sectorul HORECA anunța rezultate excelente, urmand sa treaca peste granița de 15 mld.lei, arata o analiza realizata de firma de consultanța Frames. Industria hotelurilor din Romania a crescut, in ultimii 5 ani, cu aproape 40%, la o cifra de afaceri de peste 5,5 miliarde de lei in 2017, iar estimarile privind evoluția din 2018 arata ca sectorul hotelier ar putea atinge afaceri de 5,8 miliarde de lei. In ceea ce privește restaurantele, industria are șanse reale ca… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

