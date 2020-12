Voucherele de vacanță ale bugetarilor vor fi în format electronic în 2021 Voucherele de vacanța aferente anului 2021 pentru angajații bugetari se vor emite doar pe suport electronic, potrivit unui proiect realizat de autoritați. De asemenea, perioada de valabilitate a voucherelor de vacanța, emise în perioada martie 2019 - decembrie 2019 și ianuarie 2020 - noiembrie 2020, indiferent de suport, se prelungește pâna la data de 31 decembrie 2021.



Voucherele de vacanța vor fi în cuantum de 1.450 lei/salariat și în 2021. Acestea se vor acorda începând cu 1 ianuarie.



Vezi proiectul de OUG privind voucherele de vacanța

Impactul…

Sursa articol: hotnews.ro

