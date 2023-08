Vouchere sociale 250 lei. Când se fac plățile în luna august In luna august, urmeaza sa fie platita cea de-a patra tranșa a voucherelor de 250 lei pentru achiziția de alimente și mese calde destinate persoanelor vulnerabile. Cei 250 de lei acordați la fiecare doua luni vor fi virați pe cardurile speciale in cateva zile, cel mai probabil. Mai trebuie precizat ca datorita minivacanței de Sfanta Maria Mare și pensiile vor veni mai devreme. Astfel, pensionarii care au ales plata in cont curent sau pe card vor primi banii in data de 12, cel tarziu pe 13. Așa cum se știe, zilele de 14 si 15 august sunt nelucratoare pentru bugetari. Persoanele care au un venit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

