Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a schimbat topul beneficiilor extrasalariale pe care le ofera angajatorii. 84% dintre angajatori ofera beneficii salariatilor, in timp ce 16% nu le au incluse in pachetele pentru angajati, arata datele celui mai recent sondaj eJobs.

- Sarbatorile Pascale se apropie, iar romanii se pregatesc inca de pe acum. Daca vreti sa puneti pe masa de Paste produse tradtionale sau bio trebuie sa pregatiti ceva mai multi bani anul acesta. Pandemia si scumpirea combustibililor si a energiei au marit preturile. Cu toate acestea, targurile de profil…

- De mulți ani de zile Mihai Albu e designer de pantofi. Are propriul atelier, are mai mulți angajați, insa in pandemie afacerea lui a avut mult de suferit. Nu a mai produs pantofi de lux, caci nu au mai existat evenimente unde doamnele ii puteau purta, astfel caștigurile au fost din ce in ce mai mici.…

- Sumele de bani alocate pentru hrana pacienților internați in spital ar putea fi marite. Ministerul Sanatații cauta soluții, pentru ca unitațile medicale se descurca tot mai greu cu cheltuielile, in aceasta perioada cu inflație in creștere.

- Alexandru Rafila a declarat, luni, ca Romania a trecut cu bine peste valul cinci al pandemiei și ca in acest moment „nu ne punem problema unui val șase”. Ministrul a mai spus ca vor fi luate treptat masuri de relaxare, prima masura fiind renunțarea la masca in exterior. „Imi doresc sa avem sarbatorile…