Vouchere pentru vacanță angajaților din privat: 6 miliarde lei Liderul grupului PSD din Senat, Radu Oprea, a afirmat, marti, ca proiectul de acordare a voucherelor de vacanta si celor 4,2 milioane de angajati din sectorul privat ar avea un impact bugetar de aproximativ 6 miliarde de lei, respectiv 0,42% din PIB, parlamentarul liberal Eugen Tapu-Nazare subliniind ca acest efort va deveni o investitie in urma careia Produsul Intern Brut ar creste cu cel putin 1%. Eugen Tapu-Nazare, Radu Oprea si Lorand Turos, initiatori ai proiectului legislativ de acordare a acestor vouchere, au propus ca legea sa se aplice de la 1 ianuarie 2024 si spera ca cel mai tarziu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

