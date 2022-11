Vouchere noi pentru romani: Statul ar putea plati integral facturile persoanelor aflate in situații vulnerabile Vouchere noi pentru romani: Statul ar putea plati integral facturile persoanelor aflate in situații vulnerabile Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat faptul ca romanii care se afla intr-o situație vulnerabila ar putea beneficia de noi vouchere. In plina criza energetica, autoritațile cauta soluții, desi nu se inleleg inca asupra variantelor care vor […]