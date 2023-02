Vouchere în valoare de cinci salarii minime pentru victimele infracțiunilor Ministerul Justiției va oferi un ajutor de urgența victimelor infracțiunilor in limita unei sume echivalente cu 5 salarii de baza minime brute pe țara, fiind lansata o consultare publica in acest sens. Ministerul a inițiat consultarea publica privind aprobarea Metodologiei de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entitaților publice și private inrolate in mecanismul de acordare. „Conform proiectului, victimele infracțiunilor pot solicita un avans din compensația financiara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

