Vouchere, în valoare de 72.500 de lei, pentru renovarea locuinței Romani care vor sa-și renoveze locuința vor primi de la Guvern noi vouchere. Este vorba despre noul program național ”Casa eficienta energetic” prin care romanii pot primi, sub forma de voucher, 72.500 de lei pentru renovarea locuinței. “Obiectivul specific al investiției il reprezinta crearea unui cupon (voucher) raportat la media suprafeței utile locuibile in Romania […] The post Vouchere, in valoare de 72.500 de lei, pentru renovarea locuinței appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii din Romania, care au pensii mai mici de 3000 de lei, vor primi de la Guvern sume cuprinse intre 300 și 500 lei. OUG nr. 168/2022 prevede un ajutor financiar acordat pensionarilor sistemului public de pensii, celor din sistemul pensiilor militare de stat si beneficiarilor de drepturi prevazute…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in judetul Bistrita-Nasaud, la un grup ai carui membri au sustras sau procurat ilegal arme de foc din Spania sau din alte tari UE, le-au introdus in Romania si le-au plasat in circuitul ilegal, inclusiv pentru braconaj cinegetic. De asemenea, vindeau si droguri in…

- Premierul i-a chemat pe miniștrii trimiși la Bruxelles, de la Finanțe și de la Munca, la Guvern, la o ședința extraordinara, pentru a pune la punct masurile fiscale agreate cu Comisia Europeana. Fostul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare a declarat, la Antena 3 CNN, ca miniștrii romani au avut niște…

- Mii de turisti si constanteni au participat, marti, la festivitațile organizate de Ziua Marinei Romane, la Constanta, ceremonii organizate, ca și anul trecut, in condiții speciale de securitate, din cauza razboiului purtat de Rusia in Ucraina, dar și la Marea Neagra. La manifestari au fost prezenți…

- Romania aims to double the monthly transit capacity of Ukrainian grain to its flagship Black Sea port of Constanta to 4 million tonnes in the coming months, particularly via the Danube river, Transport Minister Sorin Grindeanu said, according to Reuters. Ukraine is one of the world’s top grain exporters…

- Angajații romani nu mai trebuie sa raspunda la telefon dupa serviciu. Dupa modelul francez, Comisia Europeana vrea sa reglementeze la nivelul tuturor statelor membre dreptul la deconectare al angajaților. Practic, dupa ce pleaca de la serviciu, salariații, inclusiv cei din Romania, ar putea sa nu…

- O grupare de hoți din Romania care a furat bunuri, in valoare de peste 70.000 de dolari in Quebec au fost arestați de autoritațile din Canada. Poliția Laval (SPL) a facut arestarile și se așteapta ca expunerea unor astfel de cazuri sa incurajeze alți comercianți sa raporteze alte furturi care ar fi…

- Meteorologii anunta temperaturi usor mai mari decat cele normale, in urmatoarele patru saptamani, in cea mai mare parte a tarii, iar precipitatiile vor fi abundente doar saptamana aceasta, ulterior urmand sa aiba valori apropiate de cele obisnuite in aceasta perioada. Saptamana 19.06.2023 – 26.06.2023…