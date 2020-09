Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul intentioneaza sa acorde 30.000 de vouchere a cate 300 de lei copiilor care se legitimeaza la cluburile sportive. "Astazi Guvernul a adoptat, prin ordonanta de urgenta, acordarea unui sprijin financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de…

- Guvernul a adoptat joi ordonanța de urgența prin care romanii pot plati online, prin Ghișeul.ro, și taxele pentru pașaport, permis de conducere și certificat de inmatriculare. In cadrul ședinței Guvernului Romaniei de joi, 27 august, a fost adoptata ordonanța de urgența prin care au fost extinse categoriile…

- Guvernul a majorat, vineri, prin ordonanța de urgența, veniturile din Direcțiile de Sanatate Publica. Astfel, directorii DSP vor primi un spor de risc epidemiologic de 40% din salariul de baza, in timp ce inspectorii sanitari vor primi un spor de 30%. Ministerul Sanatații a anunțat vineri seara ca Executivul…

- Inspectoratele școlare vor fi obligate sa le ceara primariilor spații adecvate in care copiii sa invețe in condițiile sanitare impuse de pandemie. Potrivit Edupedu.ro, prevederea face parte din proiectul de Ordonanța de Urgența pe educație publicat de Ministerul Educației și reprezinta al doilea apel…

- Guvernul vrea sa majoreaze in 5 rate alocațiile pentru copii, incepand cu septembrie anul acesta și pana la 1 iulie 2022, cand se va atinge dublarea valorii lor fața de cuantumul din prezent. Calendarul exact al creșterii alocațiilor este cuprins intr-un proiect de Ordonanța de Urgența aflat astazi,…

- Ministerul Educatiei a comunicat luni ca de luni pot fi reluate activitatile in unitațile de invațamant cu program sportiv suplimentar (cluburi sportive școlare) și cele cu program sportiv integrat (liceele și școlile gimnaziale cu clase cu program sportiv). Est vorba despre antrenamente si participarea…

- Un proiect de Ordonanța de Urgența aflat in lucru la Guvern prevede acordarea de ”tichete electronice pentru masa calda”, in valoare nominala de 180 de lei pe luna. Banii vor fi acordați, din fonduri europene, pentru persoanele care au venituri la nivelul pensiei minime sociale, in varsta de 75 de ani…