Vouchere, în limita a cinci salarii de bază, pentru victimele infracţiunilor Victimele infractiunilor vor putea solicita un avans din compensatia financiara sub forma de vouchere, pentru acoperirea nevoilor urgente, in limita unei sume echivalente cu cinci salarii de baza minime brute pe tara, informeaza Agerpres. O hotarare in acest sens a fost aprobata in sedinta de joi a Guvernului. Voucherele vor fi acordate intr-un termen de

