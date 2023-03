Vouchere de vacanță, suportate de la buget, pentru toți angajații din sectorul privat Potrivit unui proiect legislativ inițiat de partidele din actuala coaliție de guvernamant, acordarea de vouchere de vacanța, in suma de 1.450 lei anual, angajaților cu contract individual de munca va fi suportata de la bugetul de stat și pentru cei circa 4,2 milioane de angajați din sectorul privat. Efortul bugetar calculat pentru acordarea de vouchere […] The post Vouchere de vacanța, suportate de la buget, pentru toți angajații din sectorul privat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației vrea sa mute meditațiile din privat la școala, prin includerea mai multor ore de pregatire suplimentara. Prevederea exista și in legea actuala, dar sunt prevazute pana la trei ore. Acum, secretarul de stat Sorin Ion susține ca o masura inclusa in proiectul Legii invațamantului preuniversitar…

- Dupa ce a anunțat in urma cu aproape o luna ca a avizat structura anului școlar 2023-2024, ministrul Educației, Ligia Deca, s-a razgandit și transmite ca va da doua zile de vacanța la finalul lunii aprilie, pentru a lega o perioada de 7 zile libere, impreuna cu zilele in care oricum nu se lucreaza din…

- Accident grav de circulație pe Șoseaua Colentina din Bucuresti. O mașina de Poliție a fost grav avariata in timpul unei urmariri. Doi polițiști au ajuns la spital. Accidentul a avut loc pe șoseaua Colentina din Sectorul 2, acolo unde un sofer a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor. Barbatul…

- Elevii și profesorii din 10 județe ale țarii au, in perioada 13-17 februarie, vacanța “mobila” decisa de inspectoratele școlare. Incepand de anul acesta, fiecare inspectorat școlar județean, și cel al Municipiului București, a decis perioada in care sa se desfașoare vacanța de o saptamana, din perioada…

- O femeie insarcinata in opt luni a fost lovita, joi seara, de o mașina, pe o trecere de pietoni din Capitala. Șoferul, un cetațean britanic, a fugit de la locul accidentului, fiind prins pe aeroportul din Cluj in timp ce incerca sa iasa din țara. Accidentul a avut loc pe strada Gura Caliței din Sectorul…

- Un sondaj realizat de o platforma de locuri de munca arata ca 53% dintre angajati se asteapta ca anul acesta sa le creasca salariile, iar 40% au de gand sa isi caute un alt loc de munca daca acest lucru nu se va intampla in contextul majorarii inflatiei. Conform datelor prezentate de undelucram.ro, aproximativ…

- ​Angajații IT-ști din sectorul bugetar vor avea salarii mai mari dupa ce, printr-un ordin, s-a decis aplicarea acelorași facilitați ca-n sectorul privat, adica nu vor plati impozit pe venit de 10%. Este vorba despre un ordin comun al Ministerului Finanțelor, Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Saptamana 12.12.2022 – 19.12.2022 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile sud-estice, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale. Regimul…