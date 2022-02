Vouchere de vacanță și pentru angajații din privat. Ce valoare pot avea Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a anunțat ca voucherele de vacanța vor fi acordate și angajaților din domeniul privat, iar valoarea acestora poate fi de șase ori salariul minim pe economie. Angajatorii nu vor plati contribuții la stat pentru suma dedusa. „Am inceput in decembrie cu Ordonanța pentru vouchere (n.r. de vacanța). Toți salariații […] The post Vouchere de vacanța și pentru angajații din privat. Ce valoare pot avea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

