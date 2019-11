Stiri pe aceeasi tema

- „Mentinem voucherele de vacanta, niciodata nu a fost problema renuntarii la voucherele de vacanta. Mai mult, avem o initiativa parlamentara in dezbatere la Camera Deputatilor cu privire la voucherele din domeniul privat, companiile private", a spus ministrul. Ministrul spune ca voucherele vor fi acordate…

- Ministerul Turismului a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța de urgența prin care programul de acordare a voucherelor de vacanța pentru angajații din sectorul public este extins pana in 2025. Totodata, este legiferata o categorie speciala de vouchere, cu valoare mai mare, care vor putea…