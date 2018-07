Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) a anuntat vineri ca in primele cinci luni ale anului au fost acordate vouchere de vacanta in valoare de 22,5 milioane de euro si ca in luna mai au fost date mai multe vouchere decat in primele patru luni ale anului la un loc. De asemenea, fata de aceeasi…

- Adrian Voican, reprezentant al ANAT, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Mamaia, ca in primele cinci luni ale anului au fost date vouchere de vacanta in valoare de 22,5 milioane de euro. "In luna mai s-au dat atat de multe vouchere cat in patru luni, din ianuarie pana…

- Peste un milion de vouchere de vacanta au fost emise pe hartie si pe suport electronic intre ianuarie si aprilie 2018, cu o valoare de 12,5 milioane de euro, suma fiind de trei ori mai mare fata de cea din perioada similara a anului trecut si de aproape noua ori mai mare comparativ cu primele patru…

- Peste un milion de vouchere de vacanța au fost emise pe hartie și pe suport electronic intre ianuarie și aprilie 2018. Valoarea acestora este de 12,5 milioane de euro, suma fiind de trei ori mai mare fața de cea din perioada similara a anului trecut și de aproape noua ori mai mare fața de primele…

- VOUCHERE DE VACANTA 2018. Peste un milion de vouchere de vacanta au fost emise pe hartie si pe suport electronic intre ianuarie si aprilie 2018, cu o valoare de 12,5 milioane de euro, suma fiind de trei ori mai mare fata de cea din perioada similara a anului trecut si de aproape noua ori mai mare…

- Portalul de anunturi OLX a anuntat ca va dezactiva anunturile de vanzare a voucherelor de vacanta. Reprezentantii OLX au declarat, vineri, pentru News.ro ca aceasta masura se afla deja in derulare. “La fel ca si in cazul voucherelor pentru biciclete, anunturile care pun in vanzare tichetele…

- Portalul OLX a anuntat ca va dezactiva anunturile de vanzare a voucherelor de vacanta. Reprezentantii OLX au declarat, vineri, pentru News.ro ca aceasta masura se afla deja in derulare. “La fel ca si in cazul voucherelor pentru biciclete, anunturile care pun in vanzare tichetele de vacanta sunt active…

- Vanzarea voucherelor de vacanta este ilegala, iar amenzile ajung la 27.000 lei, a anuntat miercuri ministrul Turismului, Bogdan Trif, care a subliniat ca autoritatile iau in calcul inlocuirea acestor tichete, de anul viitor. ”In ceea ce priveste faptul ca ele sunt vandute pe OLX, sunt prevazute sanctiuni…