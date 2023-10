Vouchere de 50.000 lei pentru panouri solare și stocarea energiei Un nou program dedicat creșterii eficienței energetice a locuințelor va intra in vigoare dupa aprobarea noi forme a PNRR revizuiet, respectiv de la 1 ianuarie 2024, și va cuprinde acordarea de vouchere pentru populație, de 25.000 lei, pentru achiziția de panousir solare, concomitent cu vouchere, tot in cuantum de 25.000, pentru stocarea energiei produse., transmite […] The post Vouchere de 50.000 lei pentru panouri solare și stocarea energiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

